2022/05/08 | 20:40 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 4FXd6e0pZU0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وجبة عشاء تنهي حياة "الطفلة دعاء".. وصحة ذي قار ترد: التشوهات سبب الوفاة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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