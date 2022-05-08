الكريطي: امريكا رهنت وجودها في الشرق الاوسط بـ” الهول السوري”

2022/05/08 | 21:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، الاحد، ان امريكا ربطت وجودها بالشرق الاوسط بمخيم الهول السوري.وقال الكريطي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “الهول السوري ما هو الى صناعة للمخابرات الامريكية من اجل استخدامه كورقة لتحقيق اهداف جيوسياسية للبيت الابيض في منطقة الشرق الاوسط وهو يمثل سلاح موجهه للعراق بشكل مباشر خاصة […]

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