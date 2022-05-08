هذه مقترحات الأنواء الجوية لملف العواصف الترابية

2022/05/08 | 21:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، عن مجموعة حلول لملف العواصف الترابية.

وقال مدير قسم التنبؤ الجوي في الهيئة حيدر حبيب لوكالة الأنباء العراقية إن "أسباب العواصف الترابية، التربة الهشة، وعند معرفة أسباب التصحر يمكن تشخيص الحلول والعمل عليها لتقليل الغبار، من خلال نصب مصدات الرياح التي تعمل على تقليل سرعة الرياح في المناطق الصحراوية، إضافة إلى إقامة الحزام الأخضر".

وأضاف حبيب أن "الرياح حين تتقدم وتجد تربة هشة من السهل ان تتعرض لعوامل التعرية وتثأر بسرعة، أما إذا تمت زراعتها فستعمل الجذور على تثبيت التربة ويقل تأثرها، فالأرض الجرداء تثير الغبار أكثر والكتلة الهوائية عندما تمر على الأرض سوف تحمل صفات الأرض سواء مرت على بحر أو بر".

وتابع أن "المتوقع أن تكون أجواء الشهرين الرابع والخامس متقلبة وانتقالية تتغير فيها سرعة الرياح، أما في الشهر السادس فتبدأ لدينا سيطرة المنخفض الجوي للموسم الحراري من الهند والذي يسبب ارتفاع درجات الحرارة ".

وأشار حبيب إلى أنه "يجب ان نهيئ أوضاعنا، لكون العراق من ضمن الدول الخمس التي تتأثر بسرعة في التغييرات المناخية، كما أن مصدر الغبار موجود، والعراق لو كانت أرضه مزروعة لا تكن مشكلة لدينا".

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