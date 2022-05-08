بعد وفاته :نجل فنان عراقي ينقذ حياة امرأة امريكية

2022/05/08 | 21:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الفنان العراقي المغترب صاحب شاكر

ان ولده المرحوم "كرم" كان قد تبرع بكافة

اعضاء جسمه قبل وفاته بستة اشهر في

الولايات المتحدة الامريكية ،موضحا انه

لم يكن على علم بذلك الا قبل ايام من

خلال اتصال هاتف

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