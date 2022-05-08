الموارد المائية تعلق على حركة شاب في نهر دجلة

2022/05/08 | 21:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة تدفع بالحد الأدنى من المياه للإنهار.

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