2022/05/08 | 21:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشف أكبر المصارف الأوروبية عن خسائر بنوك الاتحاد الأوروبي الأولية جراء العقوبات على روسيا، وأشار إلى أنها تجاوزت حتى الآن الـ5 مليارات يورو.وحسب صحيفة الأعمال الفرنسية “Les echos“، سجل مصرف UniCredit الإيطالي أكبر الخسائر – 1.3 مليار يورو، يليه مصرف ING الهولندي بخسائر بلغت 834 مليون يورو، وكذلك المجموعة المصرفية الإيطالية Intesa […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصارف الأوروبية تسجل خسائر بعد فرض العقوبات على روسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصارف الأوروبية تسجل خسائر بعد فرض العقوبات على روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).