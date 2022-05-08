رسالة الاول من ايار 2022 للعالم! - عادل احمد

2022/05/08 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد في بداية الازمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم عام 2008 ، تحدث قادة الدول الصناعية الكبرى، بان النظام الرأسمالي استنفد كل الطرق، من اجل إيجاد الحلول للحفاظ على هذا النظام وسأل بوتين آنذاك القادة السياسيين، اذن ما هو البديل الذي يجب ان يحتل مكانة النظام الحالي؟ ولم يحصل على الإجابة على الاطلاق.



كان بوتين يقصد جميع الحلول الليبرالية وصلت الى نهايته لإدامة الرأسمالية ويجب إيجاد طريق لإنقاذ النظام ا ......





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