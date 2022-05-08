2022/05/08 | 21:50 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zJDR0G5L7mI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بحيرة حمرين تتحول إلى صحراء قاحلة | أهل المدينة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بحيرة حمرين تتحول إلى صحراء قاحلة | أهل المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).