2022/05/08 | 21:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FIsbyoUagj8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في يوم الأم العالمي.. مطالب نسوية لحماية الأم العراقية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في يوم الأم العالمي.. مطالب نسوية لحماية الأم العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).