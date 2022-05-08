2022/05/08 | 21:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q-I6qIPcmtY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ميثاق عبدالحسين: العراق يحتاج إلى 5 مليون طن من الحنطة سنويا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ميثاق عبدالحسين: العراق يحتاج إلى 5 مليون طن من الحنطة سنويا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).