شاهد بالفيديو.. حملة موسعة لازالة مناطق تربية المواشي في كركوك

2022/05/08 | 21:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wq-Ybekp6SQ

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