الولايات المتحدة تفرض قيودًا على تأشيرات ألفي مسؤول عسكري من روسيا وبيلاروسيا

2022/05/08 | 21:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، فرض قيود على التأشيرات على أكثر من 2000 مسؤول عسكري روسي وبيلاروسي، بسبب انتهاكات تتعلق بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، إضافة إلى سياسة جديدة لتقييد التأشيرات تستهدف المسؤولين الروس.

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