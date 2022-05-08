المرور تعلن قطع نفق دمشق وسط بغداد

2022/05/08 | 21:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، قطع نفق دمشق وسط العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "سيتم قطع نفق دمشق لغرض الصيانة للسير القادم من ساحة الفارس العربي باتجاه ساحة المتحف/ العلاوي".وأضاف أن "الطريق البديل سيكون من ساحة الفارس العربي باتجاه شارع الزيتون اعتبارا من يوم غد فجرا".

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