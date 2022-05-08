أخف من سابقتها.. موجة غبار تجتاح العراق بهذه الايام

2022/05/08 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت هيئة الانواء الجوية التابعة لوزارة النقل، اليوم الاثنين، بيانا بشأن العواصف الترابية خلال اليومين المقبلين.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "المناطق الوسطى والجنوبية سيكون جوها صحو مع ارتفاع قليل بدرجة الحرار فيها مع وجود رياح شمالية غربية يتصاعد اثنائها الغبار مما يولد عواصف ترابية اخف من سابقتها، تستمر من يوم الاثنين ولغاية يوم الخميس".

وبينت أن "الطقس في المناطق الشمالية سيكون غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة مصحوب بموجات غبار في بعض الاماكن".

وأكدت أنه "خلال موجات الغبار سينخفض مدى الرؤية إلى اقل من النصف يوم الاثنين ويرتفع تدريجيا في الايام التي تليه".

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