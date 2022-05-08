المرور تقطع طريقا حيويا وسط بغداد

2022/05/08 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، قطع طريق حيوي وسط بغداد.

وقال إعلام المرور في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "تم قطع نفق دمشق لغرض الصيانة للسير القادم من ساحة الفارس العربي بأتجاه ساحة المتحف / العلاوي ويكون الطريق البديل من ساحة الفارس العربي بأتجاه شارع الزيتون بأتجاه نفق الزيتون أعتبارا من يوم غد فجرا".

وأضاف "ونهيب بالمواطن الكريم سلك الطريق البديل".

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