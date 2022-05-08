المرور: قطع نفق دمشق وسط بغداد لغرض الصيانة

2022/05/08 | 22:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، قطع نفق دمشق وسط العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته /المعلومة/، أنه “سيتم قطع نفق دمشق لغرض الصيانة للسير القادم من ساحة الفارس العربي باتجاه ساحة المتحف/ العلاوي”.وأضاف أن “الطريق البديل سيكون من ساحة الفارس العربي باتجاه شارع الزيتون اعتبارا من يوم غد فجرا”.انتهى […]

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