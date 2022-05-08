زيادة في أسعار الذهب في مصر.. وتجار: استثمار المصريين في شراء المعدن النفيس وراء الارتفاع

2022/05/08 | 22:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد سوق الذهب في مصر قفزات في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 1200 جنيه (65 دولارًا) خلال تعاملات الأحد، مما أدى إلى ارتباك بالأسواق وشائعات عن إيقاف البيع والشراء.

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