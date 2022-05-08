كوبا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار فندق هافانا إلى 30 قتيلا

2022/05/08 | 22:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الصحة في كوبا ارتفاع عدد قتلى الانفجار العرضي الذي هز فندق ساراتوغا في هافانا إلى 30 شخصا.وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني "حتى الساعة 11:30 من صباح 8 مايو، أصيب 84 شخصا 24 منهم لا يزالون في المستشفى فيما خرج 30 منهم، إضافة إلى مقتل 30".وكانت قد أعلنت في حصيلة سابقة مقتل 27 شخصا في الانفجار. ويعمل عناصر الإنقاذ منذ وقت مبكر صباح الأحد بحثا عن جثث تحت أنقاض المبنى في المدينة القديمة بهافانا.ووفق ما أفادت وزارة السياحة السبت، وقع الانفجار على ما يبدو سببه تسرب للغاز عندما كانت شاحنة تزود به الفندق، وقد دمرت أربعة طوابق من المبنى ذي الطوابق الخمس.وكان الفندق يخضع لعملية تجديد استعدادا لافتتاحه في 10 مايو بعد عامين من إغلاق أبوابه بسبب أزمة وباء كورونا.

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