2022/05/08 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دييغو_روسو أحد “مبررات” بوتين لعدوانه على أوكرانيا هو أن حكومة البلاد فاشية أو نازية.



ويتردد هذا الاتهام مرارا وتكرارا من قبل اليسار، ولا سيما الستالينيي.



بقلم: دييغو روسو ليس لدينا ثقة في حكومة زيلينسكي، فهو في النهاية يمثل البرجوازية الأوكرانية، التي طالما باعت بلدها، سواء للإمبريالية الغربية، أو لروسيا.



لكن قول بوتين بأن زيلينسكي فاشي هو كذبة فادحة.



كذبة لتبرير حرب لا يمكن تبري ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا وروسيا: حول الفاشية - دييغو روسو) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا وروسيا: حول الفاشية - دييغو روسو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).