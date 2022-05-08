القبض على 4 ارهابيين واثنين من مروجي المخدرات في الأنبار

2022/05/08 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاحد، القبض على 4 إرهابيين واثنين من مروجي المخدرات في الانبار.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بعمليات نوعية منفصلة نفذت في قواطع الفرقتين الخامسة والعاشرة استنادا الى معلومات دقيقة لشعبتي استخبارات الفرقتين وباسناد استخباري من مفاصل الفرقتين وقوة منهما تابعة لقيادة القوات البرية تمخضت عن القاء القبض على اربعة ارهابيين في مناطق الرطبة والفلوجة والكيلو ٧ والجسر الياباني في الانبار وهم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب".

وأضافت ان "القوة ذاتها وبعمليات اخرى تمكنت من القاء القبض على اثنين من مروجي المخدرات في منطقة جزيرة البو ذياب بالانبار"، مشيرة الى انه "تم تسليم الارهابيين الى جهات الطلب اصوليا، فيما جرى تسليم مروجي المخدرات الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق احكام المادة ٢٨ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

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