الإطار التنسيقي يقول إن عدد نوابه سيرتفع بعد مبادرته السياسية

2022/05/08 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الاحد، ان المبادرة التي طرحها الاطار مع حلفاءه فرصة كبيرة لانهاء الانسداد السياسي في العراق، لافتا الى ان المبادرة ادت الى ارتفاع عدد النواب المنضمين له.وقال الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "المبادرة التي طرحها الاطار التنسيقي ومن معه من حلفاء فرصة كبيرة لانهاء الانسداد السياسي، خصوصاً ان هذه المبادرة أرسلت لجميع القوى السياسية، بما في ذلك التيار الصدري، إضافة الى النواب المستقلين".وبين اننا "ننتظر رد القوى السياسية بشكل رسمي على هذه المبادرة، كما ان هناك تفاعلا كبيرا مع المبادرة من قبل النواب المستقلين".

وتابع: "كما ان نواب الثلث الضامن ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وقد وصل الى عدد النصف زائد واحد، وهذا الرقم قابل للارتفاع بعد مبادرة الاطار الأخيرة".

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