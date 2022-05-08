المرور تقطع طريق حيوي في بغداد

2022/05/08 | 22:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم

الأحد، قطع طريق حيوي وسط بغداد.

وقال إعلام المرور في بيان صحفي إنه "تم

قطع نفق دمشق لغرض الصيانة للسير القادم

من ساحة الفارس العربي بأتجاه ساحة

المتحف / العلاوي ويكون

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