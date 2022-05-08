توضيح جديد من الموارد حول فيديو الشاب في نهر دجلة

2022/05/08 | 22:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت وزارة الموارد المائية، الأحد،

على مقطع الفيديو الذي أظهر حركة شاب

بنهر دجلة جراء انخفاض المناسيب، فيما

أوضحت حجم المياه المتدفقة لبغداد.





وقال مستشار وزير الموارد المائية عون

ذياب في تصريح للقناة

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