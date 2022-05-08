أهوال الأيام الأخيرة في ماريوبول تثير رعب ذوي المدافعين عن آخر جيوب المقاومة

2022/05/08 | 22:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخشى أقارب المقاتلين المتبقين في مجمع آزوفستال للصلب المحاصر في مدينة ماريوبول، على حياتهم، لا سيما مع تصعيد روسيا هجماتها على المجمع بالمدفعية والطيران، بعد إجلاء المدنيين منهم.وتسيطر حالة من الرعب على ذوي هؤلاء المقاتلين.

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