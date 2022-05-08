"جلسة من دون الإطار مستحيلة".. حركة العهد الجديد يكشف تفاصيل اجتماع التحالف الثلاثي غداً في أربيل

2022/05/08 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد اكدت حركة العهد الجديد، اليوم الاحد، استحالة عقد جلسة للبرلمان من دون الاطار التنسيقي، مبينة تفاصيل اجتماع الغد لتحالف انقاذ وطن.

وقال الامين العام لحركة العهد الجديد (احدى قوى الاطار التنسيقي)، محمد التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "انعقاد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية بدون الاطار التنسيقي بالمستحيلة".

وأضاف ان "مرحلة الاتفاق بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري وكذلك انعقاد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية مستحيلة"، مشيرا الى ان "يوم غد سيشهد اجتماعا للتحالف الثلاثي في اربيل من اجل ايجاد الحلول، اذ ان هذا التحالف لا يملك الا ١٧٥ مقعدا نيابيا، وان مهمته بتشكيل الحكومة مستحيلة، وخاصة انه لا يملك الا ٦ مستقلين من امتداد والجيل الجديد، اما الباقين فكلهم منضوين تحت خيمة الاطار التنسيقي".

وأوضح ان "جميع المستقلين اتخذوا قرارا بان لا يجعلوا انفسهم طرفا في الصراع بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري"، لافتا الى ان"رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سيطرح في الاجتماع مبادرة للتحالف مع الاطار التنسيقي، وانه سوف ينسحب من التحالف الثلاثي في حال رفضت اطراف تحالفه بالاندماج مع الاطار".

وأفاد التميمي، ان "الجميع وصل الى طريق مسدود، والمستفيد الاول من هذا المشهد، هما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اذ ان لا خيار امام الاطار والتيار الا الجلوس على طاولة الحوار".

ودعا التميمي التيار الصدري وتحالفه، الى "الانسجام مع حقيقة المشهد السياسي، الذي لا يتحمل الانشقاقات والسقوف العالية، لان المتضرر الوحيد من تأخير تشكيل الحكومة هو الشعب العراقي".

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