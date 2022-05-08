إصابة شرطي بهجوم مسلح شرقي بغداد

2022/05/08 | 23:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بإصابة شرطي بهجوم مسلح شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه شخص يعمل منتسبا في وزارة الداخلية ضمن منطقة البلديات".

وأضاف المصدر أن "الهجوم اسفر عن اصابته بجروح".

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