مقتل مسلح فلسطيني اقتحم مستوطنة إسرائيلية

2022/05/08 | 23:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل فلسطيني مسلح بسكين، الأحد، مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، حيث أطلق أحد المستوطنين النار عليه، وفق ما أفاد به الجيش الإسرائيلي، في هجوم هو الثالث في يوم واحد.

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