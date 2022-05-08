مايكروسوفت تختبر نظارات قتال بتكنولوجيا الواقع المعزز

2022/05/08 | 23:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة … تستعد شركة البرمجيات العملاقة مايكروسوفت كورب لبدء اختبارات على نظاراتها هالو لينس الحديثة التي تستخدم تكنولوجيا الواقع المعزز لتحديد مدى إمكانية استخدامها نظارات قتال خلال الفترة من 23 مايو الحالي حتى 17 يونيو المقبل، تحت إشراف مكتب الاختبارات بوزارة الدفاع الأمريكية لتحديد ما إذا كانت هذه النظارات أصبحت جاهزة لكي تدخل مرحلة […]

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