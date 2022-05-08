2022/05/08 | 23:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على 9 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في واسط ونينوى.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في واسط، تمكنت من القاء القبض على (3) متهمين بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة، وحبوب مخدرة، وأدوات للتعاطي.ومن جانب آخر تمكنت مفارز قسم مكافحة مخدرات نينوى، بحسب البيان، من القاء القبض على (6) متهمين صادرة بحقهم أوامر قبض قضائية مسبقا، وضبطت بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة، وأدوات للتعاطي، وتمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين (28 و 32 مخدرات) لينالوا جزاءهم العادل.

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