نورلاند يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي في القاهرة

2022/05/08 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في القاهرة الأحد، محادثات مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، حول آخر التطورات المتعلقة بالانتقال السياسي في ليبيا.

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