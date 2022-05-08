2022/05/08 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع متنبئ جوي، بدء عودة ارتفاع درجات الحرارة في العراق بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل.

وقال صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك، "سجلت أغلب مدن العراق درجات حرارة أقل من المعدل العام بحوالي 6- 8 درجات مئوية".وأضاف "المناطق المؤشرة باللون البنفسجي في الخارطة وصلت الى حوالي 10 مئوية دون المعدل العام".وبين ان "ذلك بسبب سيادة كتلة معتدلة الحرارة تؤثر على منطقتنا عموما، ولا علاقة لموجات الغبار بذلك".وأشار عطية الى، ان "درجات الحرارة ستبدأ بالإرتفاع التدريجي اعتباراً من يوم الثلاثاء لكنها تبقى دون معدلاتها العامة".

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