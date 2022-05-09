2022/05/09 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني ان وفاء الكلاب لأصحابها وحتى المجازفة بحياتها دفاعا عن أصحابها في محاولة انقاذ أصحابها مشهود ولا يمكن ان يشكك به احد، وذكر الله عزوجل وفاء الكلب لأصحابه في سورة الكهف حيث لم يغادر الكلب الكهف وبقى مع اصحابه، "سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاء وإخلاص الكلاب لأصاحبها ووفاء المليشيات المسلحة في العراق وسوريا ولبنان واليمن لإيران - احمد موكرياني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاء وإخلاص الكلاب لأصاحبها ووفاء المليشيات المسلحة في العراق وسوريا ولبنان واليمن لإيران - احمد موكرياني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).