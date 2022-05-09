2022/05/09 | 00:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأمم المتحدة:9،3 ملايين طفل سوري بحاجة للمساعدة طهران- بيروت- الزمان التقى الرئيس السوري بشار الأسد الأحد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي خلال زيارة نادرة لطهران، حسبما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي. وقال التلفزيون إن الأسد قام بزيارة قصيرة للحليف الإيراني عقد خلالها لقاءين منفصلين مع «المرشد الأعلى والرئيس إبراهيم رئيسي». وقال مصدر إيراني مطلع […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيارة نادرة للأسد إلى إيران.. وخامنئي:علاقاتنا مع سوريا حيوية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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