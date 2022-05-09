زيارة‭ ‬نادرة‭ ‬للأسد‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭.. ‬وخامنئي‭:‬علاقاتنا‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬حيوية‭ ‬

2022/05/09 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم‭ ‬المتحدة‭:‬9،3‭ ‬ملايين‭ ‬طفل‭ ‬سوري‭ ‬بحاجة‭ ‬للمساعدة طهران‭- ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ التقى‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬الأحد‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬نادرة‭ ‬لطهران،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلن‭ ‬التلفزيون‭ ‬الإيراني‭ ‬الرسمي‭.‬ وقال‭ ‬التلفزيون‭ ‬إن‭ ‬الأسد‭ ‬قام‭ ‬بزيارة‭ ‬قصيرة‭ ‬للحليف‭ ‬الإيراني‭ ‬عقد‭ ‬خلالها‭ ‬لقاءين‭ ‬منفصلين‭ ‬مع‭ ‬‮«‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬والرئيس‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‮»‬‭.‬‮ ‬ ‭ ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬إيراني‭ ‬مطلع‭ […]

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