كنوز في بيوتنا

2022/05/09 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام العالم‭ ‬المتقدم‭ ‬نسي‭ ‬الحروب‭ ‬التي‭ ‬تصيب‭ ‬نيرانها‭ ‬أراضيه‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬طويل،‭ ‬لكنه‭ ‬يواجه‭ ‬شبح‭ ‬إمكانية‭ ‬ان‭ ‬تتوسع‭ ‬حرب‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية‭ ‬الداخلة‭ ‬في‭ ‬الصناعات‭ ‬الدقيقة‭ ‬والالكترونية‭.‬كانت‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬قد‭ ‬اعتادت‭ ‬على‭ ‬سياقات‭ ‬استهلاكية‭ ‬تخضع‭ ‬للدعاية‭ ‬التجارية‭ ‬وسباق‭ ‬الشركات‭ ‬العملاقة‭ ‬على‭ ‬استنزاف‭ ‬المستهلك‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التوقف‭ ‬عند‭ […]

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