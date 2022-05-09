اجتماع‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬للتحالف‭ ‬الثلاثي‭..‬والفتح‭:‬الصدر‭ ‬ليس‭ ‬وصيا على‭ ‬العملية‭ ‬السياسية



اجتماع‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬للتحالف‭ ‬الثلاثي‭..‬والفتح‭:‬الصدر‭ ‬ليس‭ ‬وصيا على‭ ‬العملية‭ ‬السياسية
2022/05/09 | 00:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الجفاف‭ ‬والحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬يخيمان‭ ‬على‭ ‬موسم‭ ‬الحنطة‭ ‬في‭ ‬العراق جليحة‭ (‬العراق‭ ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬‭ ‬‭ ‬أربيل‭ ‬–‭ ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع،‭ ‬الأحد،‭ ‬بأن‭ ‬تحالف‭  ‬إنقاذ‭ ‬وطن‭  ‬سيعقد‭ ‬اجتماعا‭  ‬مهما‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬لمناقشة‭ ‬المستجدات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الانسداد‭ ‬السياسي‭.

‬ فيما‭ ‬قال‭ ‬متحدث‭ ‬للعهد‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬السليمانية‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬للتحالف‭ ‬الثلاثي‭..‬والفتح‭:‬الصدر‭ ‬ليس‭ ‬وصيا على‭ ‬العملية‭ ‬السياسية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬للتحالف‭ ‬الثلاثي‭..‬والفتح‭:‬الصدر‭ ‬ليس‭ ‬وصيا على‭ ‬العملية‭ ‬السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).



واصل القراءة على الزمان


Sponsored Links