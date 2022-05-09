2022/05/09 | 00:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الجفاف والحرب في أوكرانيا يخيمان على موسم الحنطة في العراق جليحة (العراق أ ف ب) أربيل – بغداد – الزمان أفاد مصدر مطلع، الأحد، بأن تحالف إنقاذ وطن سيعقد اجتماعا مهما اليوم الاثنين في أربيل لمناقشة المستجدات السياسية في محاولة للخروج من الانسداد السياسي.
فيما قال متحدث للعهد الجديد في السليمانية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع في أربيل للتحالف الثلاثي..والفتح:الصدر ليس وصيا على العملية السياسية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما قال متحدث للعهد الجديد في السليمانية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع في أربيل للتحالف الثلاثي..والفتح:الصدر ليس وصيا على العملية السياسية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع في أربيل للتحالف الثلاثي..والفتح:الصدر ليس وصيا على العملية السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).