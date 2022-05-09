اجتماع‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬للتحالف‭ ‬الثلاثي‭..‬والفتح‭:‬الصدر‭ ‬ليس‭ ‬وصيا على‭ ‬العملية‭ ‬السياسية

2022/05/09 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجفاف‭ ‬والحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬يخيمان‭ ‬على‭ ‬موسم‭ ‬الحنطة‭ ‬في‭ ‬العراق جليحة‭ (‬العراق‭ ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬‭ ‬‭ ‬أربيل‭ ‬–‭ ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع،‭ ‬الأحد،‭ ‬بأن‭ ‬تحالف‭ ‬إنقاذ‭ ‬وطن‭ ‬سيعقد‭ ‬اجتماعا‭ ‬مهما‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬لمناقشة‭ ‬المستجدات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الانسداد‭ ‬السياسي‭.‬ فيما‭ ‬قال‭ ‬متحدث‭ ‬للعهد‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬السليمانية‭ […]

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