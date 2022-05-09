أتلتيكو مدريد يكسب لقاء

2022/05/09 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على بطل الدوري الإسباني ريال مدريد بهدف وحيد، سجله كاراسكو بركلة جزاء في الدقيقة 40 لديربي مدريد الذي أقيم على ملعب واندا متروبوليتانو، في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.وحسم ريال مدريد اللقب رسميًا، في ظل تربعه على صدارة الليجا برصيد 81 نقطة، فيما رفع أتلتيكو رصيده إلى 64 نقطة واقترب من ضمان مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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