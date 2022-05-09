في عيد الأم.. جيل بايدن تزور أوكرانيا لدعم النساء والأطفال

2022/05/09 | 00:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختارت السيدة الأولى للولايات المتحدة، جيل بايدن، ذكرى عيد الأم لإجراء زيارة غير معلن عنها مسبقا إلى أوكرانيا، البلاد التي تعاني فيها الأمهات والنساء بصورة خاصة من تداعيات غزو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المستمر منذ فبراير الماضي.

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