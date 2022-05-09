2022/05/09 | 01:29 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا وبيلاروس على خلفية غزو أوكرانيا، بما في ذلك حظر للصادرات يستهدف الصناعة الروسية، وزيادة في الرسوم الجمركية تشمل خصوصا البلاديوم.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لندن تعلن عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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