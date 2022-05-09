2022/05/09 | 01:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إصابة موظف حكومي بمشاجرة غربي بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة موظف حكومي بمشاجرة غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة موظف حكومي بمشاجرة غربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).