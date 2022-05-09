الخزرجي والحائط

2022/05/09 | 03:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتصريحاته الأخيرة، التي نفى فيها حدوث حملات الأنفال المريعة بحق أكراد العراق والهجوم الكيماوي على بلدة حلبجة الكردية نهاية الثمانينات، فإن رئيس أركان الجيش العراقي الأسبق

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