2022/05/09 | 03:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أنتهى، قبل قليل، الاجتماع الذي جمع أكثر من 45 نائبا مستقلا دون التوصل لاتفاق نهائي تجاه مبادرتي الإطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وعلمت وكالة إيرث نيوز، من مصدر مطلع، أن “الاجتماع الذي جمع أكثر من 45 نائبا مستقلا في منزل النائب حيدر طارق الشمخي ببغداد انتهى قبل قليل”.وأوضح المصدر، […]

ظهرت المقالة ضم أكثر من 45 نائبا..



انتهاء أول أجتماع للمستقلين دون اتفاق نهائي تجاه المبادرات أولاً على ايرث نيوز.

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