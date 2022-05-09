سنجار.. تصفية حساب أم فرض للأمن

2022/05/09 | 03:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلى أين وصل اتفاق سنجار؟

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