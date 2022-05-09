رسالة لموظفي المعاشات بالبنك العربي الإفريقي - بشير صقر

2022/05/09 | 04:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_صقر السادة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لصندوق معاشات البنك العربي الإفريقيبعد التحية أوجه لكم الرسالة التالية لأذكركم بمقال كتبته في 7 يونيو 2019 علي موقع ( أصحاب المعاشات والعاملين بالبنك العربي الإفريقي) ، وعلي الرابط التالي: (https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=639565 ).



بعنوان : [ هل خناقة طارق عامر / حسن عبد الله مجرد ساتر لخصخصة البنك ..؟ وفي نفس ا ......





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