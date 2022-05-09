2022/05/09 | 06:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من هم في عمر ليندا الآن سيكونون في عداد العاملين حتى العام 2085 تقريبا..تخيل كم سيكون مختلفا ذلك العالم..أشياء نعرفها وأشياء لا نعرفها ستشكل ذلك العالم، ‏الذي سيحتاج حتما إلى تعليم مختلف.

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