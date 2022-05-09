زيلينسكي يكرم أشهر كلب في أوكرانيا لدوره في مواجهة الحرب الروسية

2022/05/09 | 07:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أشهر كلب في البلاد، يُدعى "باترون"، لدوره في مواجهة الحرب الروسية.

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