سيميوني : منعنا الريال من الريمونتادا المعتادة

2022/05/09 | 07:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واعاكد المدير الفني لأتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، عقب الفوز في الديربي على ريال مدريد بهدف نظيف على ملعب واندا ميتروبوليتانو في قمة الجولة الـ35 لليجا، أنهم لم يحسموا شيئا بعد لأنه تتبقى لهم 3 مباريات، وذلك في إشارة لمقعد دوري الأبطال في الموسم المقبل.وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :"لم نحسم شيئا بعد، تتبقى أمامنا 3 مباريات، و9 نقاط ليست قليلة، وسنواجه 3 منافسين أقوياء، إلتشي على ملعبه، ثم إشبيلية، ثم ريال سوسييداد.كرة القدم علمتنا أنه لا يمكن أن نتنازل عن تكرار نفس الاداء أمام إلتشي".كما أبدى المدرب الأرجنتيني أسفه لضياع "فرصتين واضحتين للتسجيل" في الشوط الأول، بينما في الثاني تكرر هذا الموقف بثلاث أو أربع، أو حتى خمس فرص محققة، في مباراة فشلوا في حسمها بنتيجة أكبر بسبب غياب الدقة في اللمسة الأخيرة.وأوضح سيميوني :"علينا مواصلة التحسن في هذا الجانب، لأن المواقف التهديفية موجودة مثلما حدث مع كاراسكو وكونيا وجريزمان، الذي لم نعتد على مشاهدته بهذه الحالة أمام المرمى، ولكن عندما يكون هناك فريق يصنع هذا الكم من الفرص، كما حدث في الشوط الثاني، فهذا يعني أن الفريق يؤدي بشكل جيد".وأوضح سيميوني:"بحثنا عن الضغط العالي، في مباراة بهذه الكثافة لاستعادة الكرة في منتصف ملعب المنافس، وتهديد مرماهم بشكل مستمر، كما أننا نجحنا في التدرج بالكرة من الخلف بشكل طيب، ومنعنا الريال من إمكانية العودة في النتيجة في الدقائق الأخيرة، كما اعتاد مؤخراً".المصدر/ كورة

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