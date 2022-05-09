2022/05/09 | 07:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الصيني، الاثنين، أنه قد أجرى جولة أخرى من التدريبات بالقرب من تايوان الأسبوع الماضي لتحسين العمليات القتالية المشتركة، بعد أن رصدت الجزيرة التي تطالب الصين بالسيادة عليها زيادة في الأنشطة العسكرية الصينية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الصيني يعلن عن جولة أخرى من تدريبات عسكرية قرب تايوان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الصيني يعلن عن جولة أخرى من تدريبات عسكرية قرب تايوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).