الذكرى ٧٧ لدخول الجيش الأحمر برلين ، وفي المغرب ،ذكرى مايو 1983؛ لها دلالة سياسية وتنظيمية ؛لحزب يساري رديكالي. - أحمد كعودي

2022/05/09 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_كعودي إحياء الذكرى ٧-;-٧-;-للنصر على الناتحيي أحزاب اليساري الماركسي في العالم في الثامن من أيار مايو عام 1945 ،بما فيهم الشيوعي اللبناني ،مسير "الفوج الخالد"لإحياء الذكرى 77لنصر الجيش الأحمر على النازية ، أول من دخل برلين لإنهاء كابوس النازية ،وقد تركت الروس خلال الحرب الكونية الثانية ، 20 مليون قتيلا، في تحرير العالم ، وخاصة أو روبا من النازية ، أوروبا هذه وأداتها الضاربة ......





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