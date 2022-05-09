القضاء الأميركي تحت سطوة الاحتكارات - سعيد مضيه

2022/05/09 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه قضية المحامي الأميركي، ستيفن دونزيغر، هي حكاية من الزمن الأميركي الراهن.



رأى فيها الكاتب البريطاني كريغ موراي ، المناضل من أجل حقوق الإنسان "مرآة نرى من خلالها انفسنا ، سجناء الشركات الاحتكارية التي تملي علينا شروط حياتنا وعملنا وما نتقاسمه من معارف".



فقد ظفر المحامي دونزيغر بحريته بعد سجن واحتجاز عقابا له على اعتراض مسلك احتكارات النفط الكبرى .



وكان صحفي التقصي ، كريس هيدجز قد فضح نواطؤ القضاء ال ......





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