2022/05/09 | 08:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، مشروع القانون الأمريكي "نوبك" NOPEC، الذي يستهدف الدول المصدرة للنفط، في ظل استمرار رفض مجموعة "أوبك بلس" زيادة إنتاج النفط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بلطجة" و"حماقة ما بعدها حماقة".. ضاحي خلفان ينتقد مشروع قانون "نوبك" الأمريكي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بلطجة" و"حماقة ما بعدها حماقة".. ضاحي خلفان ينتقد مشروع قانون "نوبك" الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).